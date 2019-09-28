1500 بحار في سباق الأريام للشراعية 43 قدماً

المصدر: أبوظبي ــ محمد صادق

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ينظم اليوم نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت سباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، وذلك ضمن روزنامة النادي لموسم السباقات البحرية لعام 2019. ويعد سباق الأريام الجولة الأولى في فئة المحامل 43 قدماً، إذ أعلن النادي عن مشاركة 100 محمل شراعي بإجمالي 1500 بحار بعد إغلاق باب التسجيل أول من أمس، ويبلغ إجمالي جوائز السباق 4 ملايين درهم للفائزين والمشاركين، فيما تخضع المحامل المشاركة لفحص فني شامل بحسب اللوائح المنظمة للتأكد من التزام المشاركين بالقياسات الفنية الموضوعة للسباق. وينطلق السباق في الساعة الواحدة والنصف ظهراً من أعالي جزيرة الأريام في أبوظبي، وتتواصل المنافسة لمسافة 25 ميلاً بحرياً وصولاً لمنصة التتويج بمقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كورنيش العاصمة.

شكر

من جهته وجه أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، على رعاية سموه الكريمة للسباق ودعم سموه للنادي، مؤكداً أن رعاية سموه تضاعف من قيمة السباق الذي يعد واحداً من السباقات المهمة.

وقال إن ارتفاع نسبة المشاركة في السباق ووصولها إلى 1500 بحار أمر يؤكد عشق أهل البحر لتراثهم، مشيراً إلى أن النادي قد خصص أربعة ملايين درهم جوائز مالية، وهو رقم كبير بكل المقاييس بهدف تحفيز البحارة على المشاركة أولاً وعلى القتال من أجل الفوز ثانياً وإيجاد روح تنافسية قوية تليق بحجم السباق ومكانته.