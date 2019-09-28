14 شوطاً بمنافسات الثنايا في ميدان الوثبة للهجن

المصدر: أبوظبي ــ البيان الرياضي

تواصلت أمس، بميدان الوثبة للهجن بالعاصمة أبوظبي، منافسات سباق التأهيل لموسم سباقات الهجن 2019-2020 وللأسبوع الرابع على التوالي، إذ شهدت المنافسات إقامة 14 شوطاً لسن الثنايا الجنوبي .

وخطفت «رهف» ناموس الثنايا الأبكار.

وفي أول أشواط الثنايا الجعدان نجح «مراد» لناصر العوضي المنهالي في انتزاع المركز الأول ، فيما انتزاع «العارض» لنياف صالح العصيمي ناموس الشوط الرابع .

وانتزعت «احترام» لراشد الزفنة العامري لقب الشوط الخامس، بينما نجحت «الظبي» لسعيد مطر الرميثي في خطف ناموس الشوط ، فيما أسفر الشوط السابع عن فوز «عنيد» لمبارك بن نصرة العامري ، أما في الشوط الثامن فكان من نصيب «الطيار».

وشهد الشوط التاسع تألق «حشمه» لعمران العامري، فيما فازت «حكومة» لمبارك المنصوري على بالشوط العاشر.

وأسفرت بقية الأشواط عن فوز كل من «إنذار» لسلطان سالم علي المنصوري، و«بيان» لعبيد سالم الغبشي المحرمي، و«حشيم» لعبيد حمد عفصان المنصوري.