ختام 5 نجوم لعرس الغولف العربي في مصر

المصدر: القاهرة- فائز بجبوج

حصد منتخب المغرب كؤوس وميداليات الذهب بتتويجه بالمركز الأول في منافسات الشباب والناشئين والأشبال، بينما ذهبت الميداليات الذهبية لفتيات تونس، في ختام البطولة العربية للمراحل السنية بفئات الشباب تحت 18 سنة والناشئين تحت 15 سنة بنسختيهما العشرين، والأولى للأشبال تحت 13 سنة، والحادية عشرة للفتيات والتي احتضنتها ملاعب دريم لاند بمنطقة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة على مدار أسبوع، وشهدت مشاركة اكثر من 135 شخصاً من الجنسين مثلوا 11 دولة عربية، ونظمها الاتحاد المصري للغولف وتحت إشراف الاتحاد العربي للغولف في ختام استحق درجة الخمس نجوم.

وكان للإمارات نصيب من الميداليات والأول من نوعه على مستوى البطولات العربية بفوز منتخب بنات الإمارات بالميدالية الفضية ومن خلال فراشات الإمارات اللاعبات ريما الحلو وعلياء العمادي وحمدة السويدي، والميدالية الثانية للإمارات البرونزية لأشبال الإمارات والمكون من الشقيقين راشد وسلطان أبناء عصام الجسمي ومعهما عبد الله السويدي.

5 نجوم

وجاء حفل الافتتاح مواكباً للعرس العربي للغولف الذي جمع أسرة اللعبة قيادة وأبناء وأولياء أمور حيث أبدعت فرقة المزمار البلدي، ومن ثم كلمة وداع لجميع الوفود والتي ألقاها تيمور أبو الخير نائب رئيس الاتحاد المصري للغولف وشكر خلالها الجهات الراعية واللجنة المنظمة والاتحاد العربي للغولف على منح مصر استضافة هذا الحدث الكبير.

وبدوره ثمن وشكر عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف الاتحاد المصري للغولف لاستضافته هذا الحدث، وقال مخاطباً أهل الديار لقد نظمتم وأبدعتم وألف شكر ومن ثم نقل تحيات وتهاني الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد العربي للغولف، وتمنى أن تتواصل مثل هذه التظاهرات الرياضية والتي تصب في النهاية بمصلحة اللعبة وممارسيها بوطننا العربي.

فئة الشباب

بجدارة واستحقاق نجح منتخب المغرب بفئة الشباب من حصد المركز الأول والتتويج بكأس البطولة والميداليات الذهبية بمجموع 433 ضربة، والميداليات الفضية لمنتخب مصر الوصيف بمجموع 449 ضربة وتونس ثالثاً والميداليات البرونزية بمجموع 455 ضربة، والإمارات رابعاً 493 ضربة ولبنان خامساً 543 ضربة وليبيا سادساً 621 ضربة.

وأضاف منتخب الناشئين بالمغرب الميدالية الذهبية الثانية وكأس البطولة بفوزه بالبطولة 413 ضربة وأصحاب الأرض والضيافة بالمركز الثاني والميداليات الفضية 470 ضربة، والمركز الثالث والبرونز لمنتخب سلطنة عمان 471 ضربة والإمارات خامساً 487 ضربة ثم تونس 490 ضربة والأردن 502 ضربة وليبيا 507 ضربات وليبيا 630 ضربة. وعلى مستوى المنافسات الفردية فاز المغربي هوجو تروتير بالمركز الأول والكأس 196ضربةـ وزميله محمد رافي وصيفاً 217 ضربة والسعودي علي البابطين ثالثاً 223 ضربة، والإماراتي عبيد الحلو رابعاً 227 ضربة .

وزادت غلة أبناء الأطلسي الميدالية الذهبية الثالثة وكأس المركز الأول بفئة الأشبال تحت 13 سنة 285 ضربة، والمركز الثاني والفضة لمصر 318 ضربة، والثالث مع البرونز للإمارات 324 ضربة، وسلطنة عمان رابعاً 330 ضربة، وتونس خامساً 338 ضربة ثم ليبيا 391 ضربة والسعودية 524 ضربة.

وفاز المغربي ريان بن كولدون بالمركز الأول والميدالية الذهبية وكأس منافسات الفردي 135 ضربة وحل الإماراتي سلطان الجسمي خامساً 156 ضربة.

منافسات الفتيات

وزينت صدور بنات تونس الميداليات الذهبية بحصولهن على المركز الأول وكأس بطولة الفتيات 449 ضربة، والوصافة والميداليات الفضية لبنات الإمارات 476 ضربة والمركز الثالث والبرونز من نصيب بنات المغرب 487 ضربة، والمركز الرابع لبنات مصر 490 ضربة والخامس لبنات الصومال 513 ضربة ثم بنات السعودية في أول مشاركة لهن 718 ضربة.

2020

وفق استراتيجية وأجندة الاتحاد العربي للغولف التي تمتد لغاية 2021، ستكون النسخة المقبلة عام 2020 بضيافة سلطنة عمان الشقيقة، وقد تسلم أحمد فيصل الجهضمي نائب رئيس اللجنة العمانية للغولف علم البطولة من عادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، بحضور تيمور أبو الخير عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للغولف.