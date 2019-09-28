بداية مثيرة لموسم الدراجات

المصدر: الشارقة ــ البيان الرياضي

افتتح اتحاد الإمارات للدراجات صباح أمس في إمارة الشارقة موسمه الرياضي الجديد 2019-2020 حيث أقيم سباق الفردي العام المشترك لفئات الشباب والكبار والهواة المواطنين لمسافة 75 كم على شكل 5 دورات، وشارك في السباق 96 دراجاً يمثلون أندية الدولة والهواة المواطنين.

جاء السباق قوياً ومثيراً وخير بداية للموسم الجديد، حيث اتسم بالندية طوال دوراته وبمستوى يفوق كل التوقعات. وفي فئة الكبار استطاع دراجو نادي شباب الأهلي دبي السيطرة على المركز الثلاثة الأولى.

وفي فئة الشباب استطاع دراجو منتخب الإمارات لفئة الشباب السيطرة على المراكز الثلاثة الأولى.