بنات الإمارات يتألقن بالذهب في بطولة التسامح للجوجيتسو

المصدر: العين - البيان الرياضي

وسط حضور جماهيري غفير وأجواء استثنائية من الحماس والتشجيع المتواصل، انطلقت أمس منافسات اليوم الثاني من بطولة التسامح للجوجيتسو، والتي خصصت للبنات من سن 10 - 18 عاماً، مثلن أكثر من 35 دولة وأكثر من 88 نادياً في الصالة الرياضية لجامعة الإمارات العربية المتحدة بمدينة العين. وشهدت المنافسات تألقاً ملفتاً لبنات الإمارات، وعزيمة وتصميماً وجدارة بتحقيق الانتصارات.

وحضر منافسات اليوم الأول محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو وبحضور محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والمالية لدى الاتحاد.

تمكنت فتيات نادي العين للجوجيتسو من تحقيق المركز الأول في منافسات اليوم الثاني بعد حصولهن على 940 نقطة، فيما حلت فتيات نادي شباب الأهلي في المركز الثاني برصيد 886 نقطة، وفتيات نادي عجمان في المركز الثالث برصيد 843 نقطة. وعلى صعيد المدارس حلت مدرسة الشيم للبنات بالعين في المركز الأول برصيد 190 نقطة.

مواهب

ومن ناحيته أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن بطولة التسامح أتاحت التعرف إلى مجموعة جديدة من المواهب الناشئة.

وأوضح الظاهري: «توقعنا أن تحظى بطولة التسامح للجوجيتسو بإقبال كبير، إلا أن الزخم الذي شهدناه فاق التوقعات».

وأضاف: قدمت بطولة التسامح في بلد المحبة والتسامح والسلام، نموذجاً فريداً لما يمكن أن تتمتع به بنات الإمارات من التزام وإصرار وصبر لتحقيق الإنجازات.

دعم

ومن جانبها قالت سميرة مرشد الرميثي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن الدعم الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وثقته الغالية بأبناء الإمارات أنتج جيلاً من الأبطال الذين يتصفون بالعزيمة والإصرار وتحمل المسؤولية وحصد النجاحات والإنجازات.

وأكدت الرميثي أن ثقافة الجوجيتسو وقيمة التسامح تلتقيان في عدة أوجه، فكلاهما ينعكس على المجتمع بالعديد من الفوائد، والتأثير الإيجابي في شخصية الإنسان.