تايكواندو الإمارات يشارك في خليجية المرأة

المصدر: الكويت - أحمد عبداللطيف

أعلن إسماعيل علي حماد الصابري عضو الاتحاد الإماراتي للتايكواندو - نائب رئيس اللجنة الفنية عضو اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي مشاركة الإمارات في منافسات البطولة الخليجية المقبلة والتي ستقام في الكويت خلال شهر يوليو من العام المقبل، جاء ذلك عقب اجتماع اللجنة التنظيمية والذي أقيم بالكويت مساء أول من أمس بمشاركة جميع ممثلي الاتحادات الخليجية.

وقال الصابري: «تم اتخاذ عدد من القرارات التي تساهم في إنجاح لعبة التايكواندو ومنها المشاركة في منافسات البطولة الخليجية للمرأة والمقرر لها الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر المقبل بالكويت وسيكون هناك تواجد إماراتي بالمنافسة من خلال المشاركة بوفد يضم 6 لاعبات والوفد سيكون برئاستي، وخاصة أن الإمارات لن تشارك للظهور فقط، لكن سيكون هناك تركيز على حصد الميداليات والتواجد على منصات التتويج».