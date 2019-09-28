بداية متعثرة لـ«التراب» في آسيوية الرماية

المصدر: ألماتى - البيان الرياضي

تصدر المنتخب الكازاخستاني اليوم الافتتاحي من بطولة آسيا لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» والمقامة حاليا بمدينة الماتى الكازاخستانية، بعد أن غرد منفرداً محققاً رصيداً قدره 209 أطباق في نهاية الجولة الثالثة.

واحتل المركز الثاني منتخب الكويت برصيد 204 أطباق ثم منتخب لبنان ثالثاً برصيد 201 طبق ثم منتخب سلطنة عمان برصيد 200 طبق بينما جاءت بداية منتخبنا متعثرة وحقق رصيداً قدره 195 طبقاً.

وعلى صعيد الفردي تصدر الرماة الرجال العماني سعيد الخاطري وحقق 70 طبقاً من أصل 75 طبقاً وتساوى مع خمسة رماة في نفس الرصيد وهم الصيني هي ديونغ واللبناني مروان عبد اللطيف والكويتي ناصر المقلد والكازاخستاني فيكتور ومواطنه أندريه وتساوى في رصيد 69 طبقا الكويتي عبد الرحمن الفيحان ومواطنة خالد المضف.

وتستكمل باقي الجولات اليوم بعدها يتأهل أفضل ستة رماة في الجولات الخمس مجتمعة. أما نتائج رماتنا في نهاية الجولات الثلاث، فحقق كل من حمد بن مجرن وعبد الله بوهليبه 66 طبقاً وحقق ظاهر العرياني 63 طبقاً.

وعلى صعيد السيدات حصد منتخب سيدات الصين الميدالية الذهبية برصيد 331 طبقاً.

وفي بطولة الجائزة الكبرى فازت الرامية الصينية ليو ين غزي بالمركز الأول والميدالية الذهبية ومبلغ 3 آلاف دولار أمريكي.وفازت شابات الصين - أيضا - بالميدالية الذهبية وبرصيد 297 طبقاً.