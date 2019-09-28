الشارقة ينهي «تمهيدي» كأس السلة بالعلامة الكاملة

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

تصدر الشارقة المجموعة الثانية في بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة في دورها التمهيدي حاصلاً على العلامة الكاملة «8 نقاط» بعد فوزه مساء أول من أمس على ضيفه الوصل بنتيجة 109-90 في المباراة التي أقيمت بصالة نادي الشارقة وحصل الوصل على نقطته الخامسة وتبقت له مباراة غداً الأحد أمام العين وفي مباراة ثانية لحساب نفس المجموعة في ذات الملعب فاز البطائح على العين 101-43 وهو الفوز الأول للبطائح الذي وصل به للنقطة الرابعة وتبقت له مباراة غداً أمام الظفرة بينما تعرض العين لخسارته الثالثة وفي رصيده 3 نقاط ويواجه الوصل في ختام مبارياته بالدور التمهيدي، وينتظر الشارقة المتصدر رابع المجموعة الأولى في الدور ربع النهائي ويتحدد ترتيب جميع الفرق بختام الجولة الأخيرة التي تقام غداً وبعد غدٍ.