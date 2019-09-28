«كأس الإمارات» للسباحة اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقام اليوم بطولة كأس الإمارات لسباحة البراعم في «مجمع حمدان الرياضي» بدبي بمشاركة أكثر من 400 سباح وسباحة تحت 10 سنوات من 25 نادياً وأكاديمية متواجدة في الإمارات وبتنظيم اتحاد الإمارات للسباحة وهي البطولة التي تقام للمرة الثانية هذا العام لهذه الفئة الصغيرة بهدف إعطاء السباحين الصغار فرصة المشاركة .وأكد عبدالله الوهيبي الأمين العام للاتحاد أن الاتحاد يهدف من خلال البطولات المحلية إلى توفير منافسات لتشجيع أولياء الأمور والسباحين على المشاركة وزيادة قاعدة المشاركين.