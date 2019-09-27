أسطورة الملاكمة باكياو يلعب السلّة في دبي

المصدر: دبي-عـدنان الغربي

يستعرض النجم العالمي، أسطورة الملاكمة الفلبيني، ماني باكياو، مهاراته في كرة السلة، عندما يقـود فريقه الخاصّ في بطولة «ماهارليكا فليبيناس»، التي تقام في مجمع حمدان الرياضي اليوم وغداً، بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي وباكياو، ويشارك في البطولة ثلاثة فرق من الدوري الفلبيني، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد ظهر أمس، في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث خلاله سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، والملاكم السيناتور ماني باكياو، ودونستان روزاريو رئيس الشركة المنظمة للحدث، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وفي نهاية المؤتمر الصحافي، قام باكياو بالتوقيع على كرة البطولة، وقدمها هدية إلى مجلس دبي الرياضي، فيما قدم سعيد حارب درع المجلس التذكارية إلى النجم العالمي.

حارب يرحب بالأسطورة

ورحب سعيد حارب بعودة الأسطورة مرة أخرى إلى دبي، وقال: نرحب بالضيف المميز النجم العالمي، أسطورة الملاكمة ماني باكياو، الذي يزورنا للمرة الثانية، لكن هذه المرة يشرفنا كلاعب كرة سلة، وليس ملاكماً، لينظم هذه البطولة التي تجمع نجوم الدوري الفلبيني لكرة السلة، وتعد هذه البطولة إضافة مهمة لقطاع السياحة الرياضية في دبي، حيث تنتظرها الجماهير بشغف من الجالية الفلبينية التي يبلغ تعدادها في الدولة أكثر من 750 ألف نسمة، وغيرها من الجنسيات المتابعة لهذه الرياضة والمحبين لهذا النجم الشهير، وستسهم هذه البطولة في تعزيز التنوع الذي يحرص عليه مجلس دبي الرياضي ومنظمي الفعاليات، من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة وللجمهور من مختلف الجنسيات التي تصل إلى أكثر من 200 جنسية، لمتابعة بطولات رياضية مختلفة.

إعجاب باكياو

وعبّر باكياو الملاكم الحاصل على 10 ألقاب عالمية، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، وبزيارة مجلس دبي الرياضي للمرة الثانية، معرباً كذلك عن إعجابه بالتطور الكبير الذي تشهد دبي في كل المجالات، وخاصة من الناحية الحضارية، وأنه يشعر وكأنه في بيته عندما يزور دبي، وقال: نسعى إلى إمتاع جمهورنا بهذه البطولة، وتوفير فرصة لهم للاستراحة في إجازة نهاية الأسبوع من ضغوط العمل، وهذه طريقتنا في رد الجميل إلى الجمهور الذي يتابعنا في كل مكان، بأن نرفه عنهم من خلال الرياضة التي يحبونها، لكن هذه المرة ستكون في ملعب كرة السلة، وليس في حلبة الملاكمة، إن حماستنا لانطلاق البطولة لا تقل عن حماسة الجمهور، ونعدهم بأن نقدم عرضاً لا ينسى، وحول إمكانية خوض أحد نزالاته في الملاكمة في دبي.

ملاكم القرن

ويعد ماني باكياو البالغ من العمر 40 عاماً، والملقب بـ «ملاكم القرن»، هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي أحرز بطولة العالم في 8 فئات مختلفة، وأصبح أفضل ملاكم في العالم في كل الفئات مختلطة منذ 6 يونيو 2008، كما اختير 3 مرات ملاكم السنة، وملاكم العشرية 2000-2009، وحسب مجلة فوربس هو الملاكم الأعلى أجراً في العالم، بدخل سنوي 40 مليون دولار، كما نجح الملاكم العالمي في الفوز بلقب رابطة الملاكمة العالمية في وزن الوسط، بعدما تغلب على كيث ثورمان في لاس فيغاس نيفادا في شهر يوليو الماضي، ليعزز سجله بـ 62 انتصاراً، من بينها 39 بالضربة القاضية، وحقق بطولة المجلس العالمي للملاكمة، وبطولة الاتحاد الدولي للملاكمة، وبطولة منظمة الملاكمة العالمية، خاض خلال مسيرته 65 نزالاً، فاز في 57، وتعادل في 2، وخسر في 6، وفاز بالضربة القاضية في 38 نزالاً.

استمرار

أعرب الملاكم باكياو، عن سعادته باستمرار تنظيم بطولة السلة في دبي بشكل سنوي، وأن يخوض بها كذلك أحد نزالاته، مشيراً إلى وجود مفاوضات بينه وبين ملاكم أمريكي، لكن لم يتحدد بعد تاريخ ومكان النزال.