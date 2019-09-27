خميس: أحلم بتحقيق ميدالية في «بارالمبية طوكيو» 2020

المصدر: دبي- عز الدين جاد الله

أكد بطلنا الأولمبي محمد خميس، نجم منتخبنا الوطني وأحد فرسان الإرادة في لعبة رفع الأثقال، أن طموحه كبير، ويحلم بقنص ميدالية للإمارات في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، ورفع علم الدولة عالياً خفاقاً في هذا المحفل الأولمبي المهم، لتكرار مشهد الإنجازات التي سبق أن حققها في الدورات البارالمبية السابقة.

وقال: بلا شك، فإن المنافسة لن تكون سهلة في ظل عودة المصابين لصفوف المنتخبات المشاركة في الدورة البارالمبية، وجاهزية معظم المنتخبات، وعلى رأسها منتخبا إيران ومصر، حيث يشكلان تحدياً كبيراً في لعبة رفعات القوة.

وأضاف: تمتلك الدولتان أبطالاً حقيقيين، لكن عزيمتي وإصراري كبيران لحصد ميدالية أولمبية جديدة للدولة، مشيراً إلى أن استعداداته لدورة طوكيو تمضي بشكل جيد على مدار الأيام الماضية، سواء بالمشاركة في البطولات الخارجية، مثل دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الحالية، أو بالتدريبات الخاصة التي يسعى من خلالها إلى أن يكون في أتم الجاهزية.

وتابع: إن حصولي على الميدالية الفضية في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية عمّان 2019، والتي استضافتها اللجنة البارالمبية الأردنية في العاصمة عمّان، بالفترة من 15 ــ 22 سبتمبر الجاري، خير دافع لي لتحقيق حلم طوكيو 2020.

واعتاد بطلنا الأولمبي محمد خميس، على حصد الذهب في تاريخ مشاركاته في دورات الألعاب البارالمبية لأصحاب الهمم، حيث يمتلك سجلاً حافلاً من الإنجازات القارية والدولية والعربية، كان آخرها ذهبية دورة الألعاب البارالمبية ريو دي جانيرو، في نسختها الأخيرة عام 2016، وهو واحد من أبرز الرياضيين الأولمبيين في الإمارات، فقد كان أول إماراتي يحصل على ذهبيتين في الألعاب البارالمبية.