رماتنا يصوبون على أطباق «التراب» الآسيوية اليوم

المصدر: كازاخستان - البيان الرياضي

يخوض منتخبنا الوطني لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، منافسات اليوم الأول في البطولة الآسيوية للرماية، التي تستضيفها حالياً مدينة الماتى الكازاخستانية، والتي تحظى باهتمام كافة دول القارة، باعتبارها محطة مهمة للغاية، قبل خوض بطولة آسيا «الشاملة» بالدوحة، في مطلع شهر نوفمبر المقبل، وهي المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 202، والتي ستمنح ثلاث بطاقات تأهيلية في كل مسابقة من المسابقات الأربع بالبطولة.

وبرغم مشاركة رماة 26 دولة، وأبرزهم من الصين وكوريا والكويت وكازاخستان واليابان ولبنان، إلا أن حظوظ رماتنا كبيرة، كفريق وفردي، إذا ما سارت الأمور على ما يرام، وقد أعطى التدريب الرسمي مؤشرات إيجابية لرماتنا الثلاثة، حمد بن مجرن، وظاهر العرياني، وعبد الله بوهليبة، لكن هذه المؤشرات وحدها لا تكفي، ولعل مبعث التفاؤل، أن منتخبنا لديه إصرار على العودة بنتيجة طيبة، وكل ما نتمناه أن يسعفنا الطقس، ويستمر في حالته الجيدة، كما حدث في بطولة الإسكيت التي جرت دون رياح أو أمطار.

ظروف مختلفة

ويحاول كل رام خلال منافسات اليوم والغد، بعيداً عن الفوز والخسارة، الاطمئنان على حالته البدنية والفنية، وجاهزية السلاح قبيل المحطة التأهيلية الأولمبية الأخيرة في نوفمبر المقبل، والتي تعد محط أنظار كافة الاتحادات الرياضية، وخاصة تلك التي لم تحصل على أية بطاقات مشاركة أولمبية حتى الآن، وكما هو معروف فإن منتخبنا، كان قد فاز بذهبية الفردي والفرق عام 2013 على نفس الميادين، إلا أن الظروف هذه المرة قد تختلف نسبياً، بسبب تغيير قائمة المشاركين التي تمثلنا، وأيضاً التي تمثل المنافسين، ولذلك قد تتساوى حظوظ الجميع، والسعي للصعود على منصة التتويج، وهذا حق مشروع لجميع المشاركين.

الشحي مندوباً فنياً

وقام الاتحاد الدولي للرماية بتسمية حكمنا الدولي، حسن بن هدية الشحي، مندوباً فنياً للبطولة، أي المسؤول الأول عن الجانب الفني، وقد أثبت كفاءته، وكان محل احترام وتقدير المشاركين من رماة ومدربين، كما تشارك في البطولة الحكم الدولي رجا خالد عمار، وقد شاركت بالفعل في إدارة نهائي السيدات وكانت محل إعجاب الجميع.

افتتاح تراثي

وأقامت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا لرماية الأطباق، حفل افتتاح على شرف الوفود المشاركة، قدمت فيه الفرق الفلكلورية الكازاخستانية العديد من الفقرات التراثية، التي نالت إعجاب الحضور، كما قدم مجموعة من الفنانين غناء أوبرالي مميز لمنطقة وسط آسيا، وعلى جانب آخر، عقد الاتحاد الآسيوي واللجنة المنظمة للبطولة، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، بحضور سيرك سابييرف وزير الرياضة الكازاخستاني وعدد من المسؤولين، تناول أهمية البطولة والتي تعد بروفة نهائية للجولة الأخيرة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.