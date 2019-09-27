منتخب الجودو جاهز لـ «خليجية الكويت»

المصدر: الكويت - البيان الرياضي

تفتتح اليوم بصالة الشيخ عبد الله الجابر الصباح للجودو بالكويت، البطولة الخليجية الـ 21 للأشبال وللشباب تحت 21 سنة، التي تنظمها اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي للجودو، بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للجودو، وذلك بمشاركة 4 دول، بينها عناصر منتخبنا الوطني.

وتبدأ المنافسات ببطولة الأشبال، واستعد منتخبنا الوطني الواعد جيداً للبطولة، وقد وصلت البعثة أمس، برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد، وتضم 9 لاعبين من فئتي الأشبال والشباب والمدرب الياباني والحكم الوطني القاري هشام يوسف العلي، وجاء اختيار عناصر المنتخب، عقب التجمع الذي أقيم مؤخراً بصالة الشيخة فاطمة بنت مبارك في أبوظبي. واطمأن محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو، خلال اتصاله برئيس البعثة على سلامة الوصول وجاهزية منتخبنا للمشاركة في البطولة.