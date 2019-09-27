براعم الإمارات يقصّون شريط بطولة التسامح للجوجيتسو

المصدر: العين - البيان الرياضي

بالتزامن مع الانطلاقة المشرفة لرحلة أول رائد فضاء إماراتي هزاع المنصوري إلى وكالة الفضاء الدولية، وأجواء الفخر والاعتزاز التي تعيشها دولة الإمارات، انطلقت أمس بطولة التسامح للجوجيتسو في صالة جامعة الإمارات العربية المتحدة في مدينة العين. وانطلقت منافسات اليوم بمشاركة ثلاث فئات عمرية للأطفال والصغار من كلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 4-9 أعوام، وأوزانهم بين 16 - 50 كجم. وقد تمت مرحلة الميزان للاعبين المشاركين مساء أول من أمس، الأربعاء، في مواقع مختلفة من الدولة.

حضر منافسات اليوم الأول الشيخ هزاع بن طحنون بن محمد آل نهيان، وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي، وزيرة دولة، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بحضور محمد حسين المرزوقي، مدير إدارة التسويق والمالية لدى الاتحاد.

وشهد أول أيام البطولة حضوراً جماهيرياً غفيراً، لا سيما من عائلات اللاعبين المشاركين في المنافسات، في ظل المشاركة غير المسبوقة للأطفال الذين يمثلون أكثر من 35 دولة و88 نادياً ضمن أجواء تنافسية وحماسية رائعة. وتأتي بطولة الجوجيتسو للتسامح مواكبة لرؤية الاتحاد في التفاعل مع المبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة والتي تنعكس بجوانبها الإيجابية العديدة على مختلف الشرائح المجتمعية.

لحظات تاريخية

من جانبه، أكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن بطولة التسامح تتزامن مع إنجاز عظيم لأحد أبناء الإمارات هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي، وكشف النقاب عن جيل المستقبل من أبطال الجوجيتسو الإماراتيين.

وأضاف: تمثل الجهود المتواصلة لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، والتخطيط السليم بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، القاعدة الراسخة لإنتاج جيل جديد وطموح من أبطال الجوجيتسو الموهوبين الذين يمثلون الوطن في البطولات العالمية. وقد رسخت رياضة الجوجيتسو مكانتها في المجتمع، وأصبحت تمثل أسلوب حياة للعديد من أبناء الأسر الإماراتية التي تعي أكثر من أي وقت أهمية هذه الرياضة الفريدة.

كما أكد الظاهري أن البراعم هم مستقبل رياضة الجوجيتسو في الإمارات، وهم بالفعل يمارسونها بشكل مستمر، انطلاقاً من كونها تمثل حيزاً مهماً من المناهج الدراسية، وحجر الزاوية للتربية البدنية، وتحظى بأهمية متزايدة في نفوس الآباء والأمهات.

أسلوب حياة

بدوره، قال عادل أحمد الزرعوني، رئيس مجلس المسؤولية المجتمعية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي، إن المصرف يفخر بدعم مؤسسة رياضية مرموقة مثل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، الذي يلعب دوراً محورياً في مساعدة الرياضيين مثل أولئك الذين كرمناهم اليوم، على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم. ويتماشى دعمنا هذا مع الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة الإمارات لتشجيع ممارسة الرياضة واتباع أنماط حياة صحية انطلاقاً من أهمية ذلك في بناء مجتمعات أقوى وأكثر صحة.

ونحن في المصرف ملتزمون بتشجيع ودعم شتى الألعاب الرياضية التي تساعد على تقوية الروابط بين مختلف شرائح المجتمع المحلي وتعزيز مكانة دولة الإمارات في المجال الرياضي على المستوى الدولي. ولا يسعنا إلا أن نهنئ منتخب الإمارات للجوجيتسو على أدائه المذهل ونتائجه الرائعة ونتمنى له دوام التوفيق في مختلف المنافسات.