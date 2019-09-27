القوارب الشراعية 22 قدماً تبحر في جميرا اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ جميرا اليوم، انطلاق أولى جولات سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2019-2020.

وأكملت اللجنة المنظمة في النادي، كافة التجهيزات للحدث، بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية، وقال هزيم محمد القمزي مدير إدارة السباقات في النادي، إن سباق اليوم يعتبر فاتحة سباقات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، والذي يعد واحداً من أهم السباقات، كونه يجمع الفئات السنية في شريحتي الشباب (تحت 21 سنة) والناشئين (تحت 16 سنة)، وأشار القمزي إلى أن سباقات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، يعرفها أهل البحرية بالأكاديمية التي تخرج الأجيال، ليحملوا راية الآباء والأجداد في المحافظة على التراث البحري، وإحياء الماضي الجميل.