وفاة بطل الجودو الأمريكي جاك هاتون في سن الـ24 عاماً

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

أعلن الاتحاد الأمريكي للجودو، وفاة جاك هاتون بطل الجودو الشهير لاعب المنتخب الأمريكي مساء الأربعاء بعد إحتفاله الأسبوع الماضي بعيد ميلاده 24، دون أن يتم الكشف عن أسباب الوفاة المفاجئة.

ويعتبر جاك هاتون وأحد من إبرز مواهب الجودو في العالم ويحتل المركز 30 في التصنف العالمي في وزن أقل من 81 كيلو غراما، وسبق له تحقيق العديد من الإنجازات على مستوى بلاده وفي المنافسات العالمية، بحصده الميداليات الملونة منها الميدالية الفضية في جائزة أنطاليا الكبرى أبريل من العام الماضي.

ونعى الإتحاد الأمريكي الذي كان يعول كثيرا على نجمه الراحل في أولمبياد طوكيو 2020، جاك هاتون مقدما التعازي لأسرته وزملائه في المنتخب وقال في بيانه " لقد ترك جاك بصمة لاتمحى لدى كل من حظى بمعرفته، لن يتم نسيانه"

وقدم الإتحاد الدولي للجودو عبر موقعه الرسمي وحسابه في موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، التعازي للاتحاد الأمريكي وأسرة اللاعب، ذاكرا أن هاتون كان واحدا من أبرز نجوم اللعبة في العالم.