«هجن العاصفة» تتصدّر البكار والجعدان

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أقيم في ميدان المرموم صباح أمس 14 شوطاً لمسافة 6 كلم مخصصة لسن الثنايا، للهجن المملوكة للمؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وهيمن شعار هجن العاصفة المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على ثلاثة أشواط رئيسية من أصل أربعة، ونجحت «الشاهينية» بقيادة المضمر غياث الهلالي في حسم الصدارة بالشوط الرئيسي للثنايا البكار المحليات، وفازت لهجن الرئاسة بالشوط الثاني للثنايا البكار المهجنات عبر المضمر الظافر علي جميل الوهيبي، وتصدرت هجن العاصفة الشوط الثالث للثنايا الجعدان المحليات عن طريق «شاهين» وأحسن غيث الهلالي قيادة «شاهين» الآخر لهجن العاصفة في شوط الثنايا الجعدان المهجنات.