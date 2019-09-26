نخبة نجوم الغولف في بطولة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن منظمو بطولة أوميغا دبي ديزرت كلاسيك، أعرق بطولات المنطقة في الجولة الأوروبية للغولف، عن مشاركة نخبة من نجوم لاعبي العالم في منافسات النسخة المقبلة التي ستقام على ملعب المجلس في نادي الإمارات للغولف في دبي من 23 - 26 يناير المقبل، ويتقدمهم الأمريكي بريسون ديشامبو الذي توج باللقب في العام الماضي ورفع الكأس الشهيرة بتصميمها على غرار الدلة العربية، كما تأكد مشاركة أفضل لاعبي الفريق الأوروبي في كأس رايدر أبرزهم البريطاني ماثيو فيتزباتريك والسويدي هنريك ستينسون.