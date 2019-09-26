فضيتان وبرونزية لرماة الشرطة في المونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق رماة منتخب الشرطة الإماراتي، نتائج لافتة ورائعة، في بطولة العالم للشرطة، التي اختتمت في إيطاليا أول من أمس، حيث تمكن بطلنا ظاهر العرياني، من حصد الميدالية الفضية، في منافسات الفردي لرماية الأطباق من الحفرة «التراب»، بعد منافسة حامية الوطيس، مع الرامي الصيني صاحب الذهبية، كما نجح بطلنا يحيى سهيل المهيري في احتلال المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية، وعلى صعيد بطولة الفرق، جاء الثنائي الإماراتي العرياني والمهيري، في المركز الثاني لينالا الميدالية الفضية، فيما حصل المنتخب السعودي، على البرونزية.