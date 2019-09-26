بطولة التسامح للجوجيتسو تنطلق في العين اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم فعاليات بطولة التسامح للجوجيتسو، والتي ينظمها الاتحاد في مدينة العين، وتحديداً في صالة جامعة الإمارات، احتفاءً بعام التسامح، وتشهد البطولة مشاركة واسعة من اللاعبين، ممن هم دون الـ18 عاماً، يمثلون أكثر من 35 دولة و88 نادياً، بهدف دعم الجيل الجديد من المواهب الرياضية الشابة، وتنطلق منافسات اليوم بمشاركة ثلاث فئات عمرية للأطفال والصغار من كِلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 4 ـ 9 أعوام، وأوزانهم بين 16 – 50 كغ، وقد أجريت مرحلة أخذ الأوزان للاعبين المشاركين مساء أمس في مواقع مختلفة من الدولة، وينتمي اللاعبون الصغار المشاركون في منافسات اليوم الأول من البطولة إلى عدد كبير من المدارس في مختلف إمارات الدولة، ما يعكس الأهمية المتنامية لبرنامج الجوجيتسو المدرسي في تعزيز الوعي حول أهمية هذه الرياضة بين الطلبة، والمواظبة على ممارستها كأسلوب حياة.

ملتقى عالمي

وأكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو أن بطولة التسامح تمثل مناسبة رائعة تجمع لاعبين من شتى أنحاء العالم على أرض المحبة والتسامح.

وقال الظاهري إن البطولة تستهدف الأجيال الناشئة والأطفال انطلاقاً من حرصنا على غرس القيم النبيلة وترسيخها في نفوسهم وهم في مقتبل العمر والاقتداء بها مستقبلاً، وأضاف: تلتقي قيمة التسامح مع رياضة الجوجيتسو في العديد من الجوانب، فالتسامح عنوان لرياضة خالية من العنف، ولعل الجوجيتسو هي من أبرز الرياضات التي تنبذ العنف وتجسد قيم الاحترام والتقدير والانضباط والالتزام، وتابع الظاهري: رياضة الجوجيتسو تمثل نقطة انطلاق أساسية لتعزيز مفهوم التسامح الشامل في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة على نهج قيادتنا الرشيدة ولا أدل على ذلك من إطلاق فريق عمل الاتحاد لهذه البطولة الفريدة، والتي ستسهم في إيجاد قاعدة مهمة للمواهب الوطنية التي سترفع اسم الوطن عالياً في المستقبل.

أولوية المشاركة

وبدوره قال خالد راشد الهنائي المدير التشغيلي لنادي الوحدة والمشرف العام على رياضة الجوجيتسو أن بطولة التسامح هي بطولة مخصصة للصغار تحت 18 سنة وبما أن نادي الوحدة هو أكثر ناد يمتلك قاعدة لاعبين ناشئين برياضة الجوجيتسو، تعتبر المشاركة في بطولة التسامح من أولويات النادي، بالإضافة لأنها تحمل اسم عام التسامح وما تحمله هذه الصفة من معانٍ سامية تحث الجميع على التسامح والتآخي فيما بينهم والتطلع للقادم بنظرة إيجابية بعيداً عن المشاحنات والخصومة وهذا بالتحديد ما يتمتع به أبناء الإمارات قيادة وشعباً، وبين الهنائي أن الهدف من المشاركة هو إحياء روح المنافسة الشريفة ما بين أندية الدولة والتي تصب في النهاية في مصلحة رياضة الجوجيتسو بشكل عام والمنتخب بشكل خاص.

كما أن هدف نادي الوحدة معروف دائماً وهو الرقم واحد في جميع المنافسات المحلية والدولية لذا قمنا بتسجيل ما يقارب من 150 لاعباً ولاعبة من أبناء النادي للمنافسة بقوة على المركز الأول في البطولة.

روح رياضية

وأكد لاعب نادي الوحدة هزاع القبيسي حامل الحزام الأزرق وينافس في فئة تحت 73 كغ أن المشاركة في بطولة التسامح تمثل أهمية خاصة له على الصعيد الشخصي وهي تجسيد للروح الرياضية، وقال: أنا في غاية السعادة لتمثيل الوطن في هذه البطولة، لطالما أردت أن أشارك في بطولة بهذه القيمة.

كانت الخطوة التالية هي المباشرة في التمارين اللازمة برفع جاهزيتي للمنافسة، حيث أقوم بالتدريب مرتين يومياً وثلاث مرات في عطلات نهاية الأسبوع.

وبالرغم من كونها بطولة ودية، ستساهم بطولة التسامح في تعزيز الاستعدادات لخوض الاستحقاقات القادمة والتي من أبرزها بطولة العالم. سيكون الفوز بالذهبية في هذه البطولة إضافة رائعة للميدالية التي حققتها في بطولة البلقان وبإذن الله وتوفيقه ثم دعم الاتحاد المتواصل للاعبين.