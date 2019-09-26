«دولي القوى» يوقف أحمد الكمالي

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، إيقاف المستشار أحمد الكمالي رئيس الاتحاد الإماراتي السابق، مؤقتاً من قبل محكمة التأديب، بسبب انتهاكات محتملة لقواعد الترشيح الصادرة عن الاتحاد الدولي، وقواعد السلوك الخاصة بالنزاهة وقوانين الترشح، خلال حملة ترشحه لمركز نائب رئيس الاتحاد الدولي، وذلك في الانتخابات التي جرت أمس، وكان المستشار الكمالي، الذي كان يشغل عضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي منذ عام 2011، قد ترشح لمنصب نائب الرئيس وعضو المجلس في انتخابات الاتحاد الدولي 2019، والتي عقدت صباح أمس، ضمن اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، والذي عقد على هامش بطولة العالم لألعاب القوى.

واعتمدت عمومية القوى، فوز البريطاني سيباستيان كو، برئاسة الاتحاد الدولي لولاية جديدة من 4 سنوات بالتزكية.