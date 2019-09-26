ابتسامة محمد بن زايد فرحة وطن

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ثمن مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو الدعم الكبير للاتحاد ورياضة الجوجيتسو في الدولة، من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذي يعد القاعدة الرئيسية لكل إنجازات الجوجيتسو في كافة المحافل الدولية، جاء ذلك في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أول من أمس، بمقر الاتحاد، برئاسة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وبحضور محمد سالم الظاهري نائب الرئيس، والأعضاء العميد محمد بن دلموج الظاهري، ويوسف عبد الله البطران، وسميرة مرشد الرميثي، وفهد علي الشامسي المدير التنفيذي للاتحاد، وأشاد المجلس، بالإنجازات التي حققها أبطال الإمارات من الأشبال والناشئين مؤخراً في بطولة العالم للأشبال، وبطولة البلقان للناشئين بالعاصمة الرومانية بوخارست، وأكد الهاشمي رئيس الاتحاد، أن تلك النتائج اللافتة لمستقبل اللعبة، إنما هي ثمرة دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونتيجة لجهود فريق العمل المتكامل بالاتحاد بداية من مجلس الإدارة ومروراً بالإدارات التنفيذية، وانتهاء باللاعبين والجهاز الفني، مشيراً إلى أن تلك النتائج تعد مؤشراً على أن رياضة الجوجيتسو في الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، وتبعث برسالة اطمئنان على المستقبل اللعبة، حيث إن المنتخب استطاع أن يحصد أكبر عدد ممكن من الميداليات، خصوصاً أن الأشبال والناشئين هم القاعدة التي ستقوم عليها منتخبات الشباب والكبار خلال السنوات المقبلة.

هدف

وقال الهاشمي: هدفنا في الاتحاد أن تكون رياضة الجوجيتسو ونتائجها وإنجازاتها ابتسامة وطن، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالنسبة لنا هو الوطن، وهنا أشيد بجهود فريق العمل وأثمن جهود جميع المساهمين في تحقيق إنجاز بوخارست وأسرة رياضة الجوجيتسو في الدولة، وتوج جهود الاتحاد واللاعبين والمدربين والأسر والأندية والشركاء من الرعاة باعتبارهم مساهمين رئيسيين في تحقيق تلك النتائج، ومن هنا نجدد الثقة في المدير الفني البرازيلي رامون ليموس لاستكمال مسيرته مع المنتخب.

قرارات

واعتمد المجلس الهيكل التنظيمي الجديد للاتحاد الذي يتواكب مع الاستراتيجية الجديدة بما يفي بمتطلبات المستقبل، ويحقق طموحات النمو المستدام للعبة والوصول بها إلى العالمية، بعد أن رسخت الإمارات مكانتها على الخارطة العالمية كموطن عالمي لرياضة الجوجيتسو، حيث أكد الهاشمي أن الوصول إلى هذه المرحلة من التطور تتطلب منا توفير أفضل بيئة لأبنائنا الأبطال بما يضمن تطوير مستواهم والحفاظ على مكتسباتهم، بل ومضاعفتها في المستقبل، وأقر المجلس تعيين المدرب المواطن إبراهيم الحوسني مدرباً لمنتخب الناشئين، واعتمد المجلس أيضاً فترة انتقالات شتوية تسمح للاعبين بالتنقل بين الأندية والأكاديميات بالدولة، إلى جانب فترة الانتقالات الصيفية التي كانت معتمدة سابقاً، كما اعتمد المجلس النسخة المقبلة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي ستعقد بشهر أبريل من العام المقبل التي ستحمل الرقم (12) وإقرار برنامجها وموازنتها بشكل نهائي.

إشادة

أشاد الهاشمي بدور الأندية والتي تمثل شريكاً أساسياً في كافة الإنجازات، مؤكداً على أن الاتحاد سيبذل المزيد لتعزيز التنسيق في المرحلة المقبلة لتحقيق الأهداف المرجوة واستكمال المسيرة، والذي سينعكس على صقل وتأهيل المواهب وإعدادهم بأعلى المعايير العالمية للمنتخبات الوطنية.

استضافة

اعتمد الاتحاد برنامج إعداد المنتخبات لبطولة العالم للجوجيتسو المقبلة التي ستستضيفها أبوظبي شهر نوفمبر المقبل، حيث سيقام معسكر داخلي مفتوح خلال الفترة من الأيام العشرة الأخيرة في شهر سبتمبر الجاري، وحتى نهاية أكتوبر المقبل، بالإضافة إلى معسكر داخلي آخر مغلق خلال الفترة من أول نوفمبر حتى تاريخ 16 من نفس الشهر وهو موعد انطلاق البطولة.