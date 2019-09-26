خورفكان لأصحاب الهمم يشيد بإنجاز «ألعاب غرب آسيا البارالمبية»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أشاد الدكتور عبدالرزاق بني رشيد رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم بنتائج لاعبي النادي الذين شاركوا ضمن المنتخب الوطني في النسخة الثانية لدورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية، التي أسدل الستار على منافساتها وفعالياتها بالعاصمة الأردنية عمان قبل أيام وبمشاركة قرابة 700 رياضي ورياضية وإداري وإدارية مثلوا دول منطقة غرب آسيا كافة وتنافسوا على قرابة 300 ميدالية ملونة لست ألعاب هي ألعاب القوى (حركية، بصرية وشلل دماغي)، كرة السلة للكراسي المتحركة، رفع الأثقال، كرة الهدف للمكفوفين، كرة الطاولة وبوشيا.

واستطاع لاعبو النادي حصد 21 ميدالية ملونة بواقع 8 ذهبيات، 6 فضيات، 7برونزيات وأكد أن النجاح الذي حققه أبطال النادي كان تتويجاً لجهود وكفاءات اللاعبين والمدربين والإداريين وخبرة أعضاء مجلس الإدارة كما أكد أن إدارة النادي تضع نصب أعينها مشاركة أكبر عدد من لاعبي النادي في البطولات الخارجية وتمثيل الدولة في الألعاب المختلفة لتعكس التطور في مجال الرياضة والرياضيين.

حضور

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم بالمقر الجديد للنادي، وترأس الاجتماع الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد رئيس مجلس الإدارة وبحضور كل من: محمد عبدالرحمن القواضي نائب رئيس مجلس الإدارة، أحمد حسن القاضي أمين السر العام، خليل محمد جمعة المنصوري أمين السر المساعد - المدير المالي ولؤي سعيد علاي رئيس اللجنة الرياضية واللجنة الإعلامية ومحمد احمد عبيد الكندي رئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية وإبراهيم محمد النقبي رئيس لجنة أولياء الأمور والأسر، راشد سعيد النقبي عضو مجلس الإدارة وعائشة الحمـودي رئيســة لجنـة الفتيات.

المبنى الجديد

ويضم المبنى الجديد صالة مغلقة للألعاب الرياضية ملحقاً بها جميع الخدمات والمرافق والمدرجات ومطابقة للمقاييس الدولية ووحدة العلاج الطبيعي وقاعة مسرح ومزوداً بكافة الأساسيات، بالإضافة إلى مضمار لألعاب القوى بمقاييس دولية بطول 400م وموقف للسيارات بجانب مبنى إدارة النادي.

جهود

ووجه بني رشيد ببذل المزيد من الجهود في الفترة المقبلة لاستقطاب رياضيين وأبطال من أصحاب الهمم وخلق نوع من المنافسة المشروعة بين اللاعبين خاصة بعد توفير الإمكانيات والملاعب الرياضية ذات المستوى العالمي.