مجلس دبي الرياضي يحث الأندية على الاستثمار الأمثل للموارد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع مجلس دبي الرياضي أسمى آيات التهنئة والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى شعب دولة الإمارات والدول العربية لمناسبة انطلاق رائد الفضاء الإماراتي هزّاع المنصوري ليكون أول رائد فضاء إماراتي وعربي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية لإجراء تجارب علمية متقدمة في مختلف المجالات، إلى جانب وجود كوادر إماراتية ضمن فرق العمل في هذا الحدث التاريخي الذي يجسد دعم القيادة الرشيدة للعلم ورؤيتها الحكيمة لأهمية البحث العلمي لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية وتعزيز ريادة الدولة في جميع المجالات بما فيها مجال العلوم المتقدمة وعلوم الفضاء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي برئاسة مطر الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضور سعيد حـارب أمين عام المجلس، وأعضاء مجلس الإدارة: علي بوجسيم، د. عبد الله الكرم، أحمد الشعفار، موزة المري، مريـم الحمادي، لمياء خان، ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، وصالح المرزوقي مدير إدارة الدعم المؤسسي في المجلس.

وهنأ مجلس الإدارة القطاع الرياضي في الدولة لمناسبة انطلاق الموسم الرياضي 2019/‏2020، وتمنى لجميع الأندية تقديم أفضل المستويات الفنية والاستفادة المثلى من الموارد البشرية لدى الأندية وشركات كرة القدم، وخصوصا اللاعبين الذين تمت تنشئتهم في أكاديميات الأندية، وكذلك صرف الموازنات المعتمدة وفق التوجيهات الخاصة بالإنفاق المتعقل، كما حث المجلس الأندية وشركات كرة القدم على الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية المسؤولة عن الرياضة والالتزام بلوائح الاتحادات الرياضية على النحو الذي يوفر أجواء النجاح والمنافسة التي ترتقي بالمستوى الرياضي الذي ينعكس بالإيجاب على مستويات منتخباتنا الوطنية ويعزز قوتها في التنافس بالمحافل الدولية الرياضية واعتلاء منصات التتويج فيها.

توجيه

كما وجّه المجلس الأندية وشركات كرة القدم بتشكيل مجالس للجماهير بما يعزز آليات التواصل بين الطرفين وينعكس بالإيجاب على نتائج الفرق والحضور الجماهيري للمباريات، وتم تكليف الأمانة العامة لمجلس دبي الرياضي بالتواصل مع الأندية لتنفيذ هذا التوجيه، واعتمد المجلس ترشيح عدد من نجوم الرياضة العالميين من المقيمين بدبي والزائرين لها باستمرار للحصول على الإقامة الذهبية بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية - الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب - دبي، وفق التعليمات الحكومية الصادرة بشأن الإقامة الذهبية.

واطلع مجلس الإدارة في الاجتماع على تقارير إنجازات اللجان الدائمة في المجلس، حيث قدمت لجنة التطوير والمستقبل عرضاً لتقرير الأداء المؤسسي للمجلس للموسم الرياضي واستعرض الخطة الاستراتيجية للمجلس للفترة 2020-2030، فيما قدمت لجنة الاستثمار والمشاريع عرضاً عن تطور العمل في المشاريع الاستثمارية للمجلس.

رعاية الموهوبين

واطلع مجلس الإدارة على نتائج تقارير عمل إدارات المجلس، ومن بينها المبادرات التطويرية التي يقوم بها المجلس لدعم عمل الأندية وتطوير المواهب الوطنية، حيث قدمت إدارة التطوير الرياضي عرضاً لنتائج برنامج رعاية الموهوبين والمتميزين.

وقدمت إدارة الفعاليات الرياضية عرضاً عن أهم الفعاليات التي سيتم تنظيمها في دبي خلال الفترة المقبلة، وكذلك عرض النسخة الخامسة من نظام تصنيف الفعاليات الرياضية الأول من نوعه في العالم الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي، كما تم استعراض الشكل الجديد لدليل الفعاليات الرياضية الذي سيصدره المجلس للتعريف بالفعاليات الرياضية خلال الفترة 2020-2030.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير إدارة الاتصال المؤسسي حول ما تم إنجازه ضمن مبادرة «منصة التشجيع الرياضي» التي أطلقها المجلس بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما أطلق المجلس وسم «# شجّع_ بإيجابية»، وأكد في تعليماته على تعيين الأندية وشركات كرة القدم لأشخاص وتحديد حسابات رسمية للتواصل مع الجمهور والتفاعل معهم بشكل إيجابي وبـدون إهمـال أو تأخيـر.

%57

تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير إدارة «مجمع حمدان الرياضي» الذي تضمن تفصيلاً بالأرقام لإدارة المجمع الأكبر من نوعه، وتضمن التقرير تحقيق تطور كبير، خصوصاً في توفير 57% من الزمن المستغرق لتغطية حوض المياه من أجل استضافة فعاليات رياضية مختلفة.