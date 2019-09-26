7 ميداليات ملوّنة لتايكواندو الشارقة في بطولة ألبانيا

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

دشن تايكواندو نادي الشارقة أولى مشاركاته الخارجية للموسم الجديد بحصاد وفير من الميداليات، بلغ 7 ميداليات ملونة في بطولة ألبانيا المفتوحة للتايكواندو المصنفة G1، ثلاث منها ذهبية وفضيتان ومثلهما برونزيات، وشارك في البطولة التي أقيمت بالعاصمة الألبانية تيرانا، أكثر من 500 لاعب من دول أوروبا وآسيا وضمت لاعبين أولمبيين وأبطالاً في اللعبة.

وأكد سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة أن ألعاب النادي حققت طفرة كبيرة في النتائج، ذاكراً أن فرق النادي المختلفة حصدت بطولات داخلية وخارجية ولاعبوها ينتشرون في كل منتخبات الدولة، وحققوا إنجازات واضحة باسم الإمارات وهو ما يعمل له النادي برؤية أبنائه يرفعون علم الدولة في كل المحافل.