«فتيات الشارقة للشطرنج» يحتفي بصاحبات الإنجازات

المصدر: الشارقة-عدنان الغربي

احتفى نادي فتيات الشارقة للشطرنج بلاعباته صاحبات الانجازات، من مختلف فرق المراحل السنية، خلال احتفالية أنيقة بمقره بحضور أروى العويس عضو مجلس إدارة النادي والمدير المالي، وعلياء غريب عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الفنية، حيث تم توزيع المكافآت والشهادات التقديرية.

وتقدمت اللاعبات عائشة سرحان المعيني صاحبة الميدالية البرونزية للفئات السنية تحت 18 سنة، في بطولة العرب الفردية للفئات السنية التي أقيمت بالأردن، واللاعبة عائشة سيف صاحبة الميدالية الفضية العربية تحت 16 سنة، وفاطمة سيف صاحبة الميدالية البرونزية في فئة تحت 14 سنة، كما قدم النادي تكريماً استثنائياً للاعبة ريان المازمي لتميزها في البطولة العربية بعدما قدمت مستوى جيدا خلال الجولات، وتعاونها الإيجابي والمثمر مع زميلاتها.