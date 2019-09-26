مباراتان تفتتحان رابع جولات كأس اتحاد السلة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

تشهد صالة نادي الشارقة مساء اليوم انطلاقة الجولة الرابعة لمسابقة كأس الاتحاد لكرة السلة بإقامة مباراتين لحساب المجموعة الثانية بين العين والبطائح في الخامسة مساء تليها في السابعة مباراة الشارقة والوصل

وكان الشارقة حقق أعلى «اسكور» في البطولة حتى الآن بفوزه على مضيفه العين 128-48 والوصل على الظفرة 74-67 في الجولة الماضية وللشارقة 6 نقاط من 3 انتصارات في 3 مباريات والوصل بـ 4 نقاط من مباراتين والعين برصيد نقطتين من الخسارة في مباراتين وهو نفس رصيد البطائح الذي خسر مباراتين أيضاً.

وتستكمل الجولة غداً في صالة بني ياس بمباراتين لفرق المجموعة الأولى بين شباب الأهلي والجزيرة، بني ياس والنصر.