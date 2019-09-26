أشبال وفتيات الإمارات يحتلون وصافة انطلاقة «الغولف العربي»

المصدر: القاهرة - البيان الرياضي

احتل منتخبنا لأشبال الغولف، وصافة الفرق في انطلاقة البطولة العربية للمراحل السنية، أول من أمس، والتي تستضيفها حالياً مدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة، وفي أول مشاركة لمنتخب الأشبال تحت 13 سنة نجح ثلاثي المنتخب المكون من أبناء عصام الجسمي «سلطان وراشد»، ومعهم عبد الله السويدي من تحقيق المركز الثاني، وفي الفردي حل وصيفاً لاعبنا سلطان الجسمي، وفي فئة الفتيات، نجحت بنات الإمارات في الحصول على المركز الثاني، وفي الفردي احتلت لاعبتنا حمدة السويدي المركز الثاني، وجاءت زميلتها ريما الحلو ثالثة، وحصلت لاعبتنا علياء العمادي على المركز الخامس، وفي الناشئين، جاء منتخبنا رابعاً، وفي الفردي، احتل لاعبنا عبيد الحلو المركز الرابع، وفي فئة الشباب، جاء منتخبنا رابعاً.