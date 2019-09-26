نسرين بن درويش مشرفة على الرياضة النسائية في النصر

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أسندت شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر، مشرفة فرق اليد للسيدات بالنادي نسرين بن درويش، مهمة الإشراف على كامل قطاع الأنشطة النسائية في إدارة الشركة، لخبرتها الكبيرة، كإدارية وقربها من كافة القطاعات النسائية الرياضية في النادي والاتحادات الرياضية، ويذكر أن شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر وسعت قطاع الرياضة النسائية في النادي فشملت بجانب كرة السلة التي تمتلك قاعدة عريضة يمثلون كافة المراحل السنية كرة اليد وألعاب القوى والسباحة والدراجات والكاراتيه.

وكان مجلس إدارة شركة الألعاب في النادي برئاسة عبدالرازق الهاشمي اتخذ بالإجماع، اختيار نسرين بن درويش لهذه المهمة خلال الاجتماع الأخير في المجلس وعول عليها الكثير من الآمال للنهوض رياضياً بالقطاع الرياضي النسائي في النادي.