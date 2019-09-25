المرزوقي يمثلنا في عمومية «دولي التنس»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

يغادر إلى البرتغال اليوم، ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس، للمشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتنس، والذي يقام في مدينة لشبونة بمشاركة جميع أعضاء الاتحاد، ويحمل ممثل الإمارات إلى الاجتماع الذي تستمر أعماله حتى يوم السبت المقبل، تطلعات اتحاد تنس الإمارات بمواصلة العمل من أجل الحفاظ على النقلة النوعية المتحققة، إضافة إلى تعزيز نجاحها، وذلك من خلال بحث أوجه التعاون مع الاتحاد الدولي للتنس والاتحادات الدولية، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العمومية وبمختلف الجوانب، إضافة إلى لقاءات أخرى مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات بخصوص برنامج «تنس الصغار» والتجربة الإماراتية الهادفة وما أسفرت عنه من نتائج قيّمة، وتبادل الخبرات في هذا الخصوص، كما سيتم خلال اجتماع الجمعية العمومية، انتخاب رئيس جديد للدورة القادمة للاتحاد الدولي في الانتخابات التي ستشهد منافسة قوية تجمع كلاً من الرئيس الحالي الأمريكي ديفيد مايلي ومرشحين جديدين هما رئيس الاتحاد الآسيوي الحالي الهندي أنيل كنا، ومرشح إيرلندا ديفيد مايلي، كما سيتم اعتماد ومراجعة عدد من القرارات ذات الشأن وأجندة الموسم المقبل.

وتقدم ناصر المرزوقي بالشكر والتقدير لرئيس الاتحاد الشيخ حشر آل مكتوم، للتوجيهات الكريمة الهادفة لإبراز دور الإمارات في تلك المحافل والملتقيات الدولية الكبرى.