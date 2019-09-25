3 أكتوبر آخر موعد للتسجيل في دورة الشيخة هند لألعاب السيدات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حددت اللجنة المنظمة لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، يوم 3 أكتوبر المقبل، آخر موعد لاستلام طلبات المشاركة من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، كما اعتمدت البرنامج الزمني وجدول منافسات النسخة السابعة من الدورة، المقرر لها من 12- 26 أكتوبر المقبل، وتتضمن 10 ألعاب رياضية جماعية وفردية، حيث تدشن بطولة البولينغ منافسات الدورة يوم 12 أكتوبر، فيما تنطلق في اليوم التالي مباشرة، تصفيات بطولتي كرة السلة والكرة الطائرة، تليها منافسات بطولة ألعاب التحدي التي تم إضافتها إلى فعاليات تلك النسخة، بينما تبدأ منافسات بطولة الريشة الطائرة يوم 15 أكتوبر، وفي اليوم التالي تنطلق بطولة الشطرنج، وتقام منافسات بطولة سباق الطريق يوم 18 أكتوبر، تليها منافسات بطولة السباحة في اليوم التالي مباشرة، فيما تنطلق بطولة الدراجات الهوائية يوم 22 أكتوبر، وتقام بطولة الكروسفيت يوم 25 أكتوبر المقبل.

استلام طلبات التسجيل

يواصل مجلس دبي الرياضي الجهة المنظمة والمشرفة على الدورة، استلام طلبات التسجيل في النسخة السابعة من الدورة الأكبر من نوعها، والتي تنظمها لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، تحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، ودعت اللجنة المنظمة المؤسسات إلى سرعة تقديم ملفات تسجيل الفرق والأفراد من منتسباتها، قبل إغلاق باب المشاركة، حيث يتواصل التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس دبي الرياضي، وحددت اللجنة المنظمة العدد الأقصى للفرق المشاركة في كل لعبة جماعية، حيث لا يتجاوز عددها 8 فرق، وفي حال تجاوز هذا العدد يتم اعتماد الثمانية فرق الأولى وفقاً لأفضلية التسجيل في البطولة، وبدأت المؤسسات في تجهيز فرقها المسجلة في مختلف الألعاب من خلال التدريبات المكثفة استعداداً لخوض المنافسات القوية التي تشهدها الدورة كل عام وتشتعل بالحماس والإثارة، وأصبحت مضماراً للتنافس الشريف والتسابق على جمع أكبر عدد من الألقاب في مختلف الألعاب الرياضية لتفتخر بها المؤسسات بينها وبين البعض.

ورشة عمل

وكانت لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، قد نظمت ورشة عمل فنية حضرتها منسقات الأنشطة الرياضية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص، وممثلو اتحادات الألعاب الرياضية المدرجة في الدورة، وتم خلال الورشة شرح اللوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة من البطولات المدرجة في النسخة السابعة من الدورة، وتم عرض شروط ومتطلبات التسجيل بالدورة بشكل مفصل، كما تم الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات.