90 دولة في بطولة التسامح للجودو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

سجلت النسخة الحادية عشرة من بطولة «التسامح» غراند سلام أبوظبي للجودو، التي تقام خلال الفترة من 24-26 أكتوبر المقبل، بصالة أرينا مبادلة بمدينة زايد الرياضية، الرقم القياسي في تاريخ بطولات الاتحاد الدولي للجودو، بعد تأكيد 90 دولة، المشاركة في البطولة، متفوقة على الرقم المسجل في بطولة باريس في التسعينات والذي بلغ 85 دولة.

وعبر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عن سعادتهم في الاتحاد بهذا النجاح الذي يعكس السمعة الطيبة التي تتمتع بها إمارات السلام والتسامح وسط دول العالم، كاشفاً في ذات الوقت عن استعداد الاتحاد لاستقبال الأشقاء والأصدقاء للمشاركة في بطولة «التسامح»، مؤكدا أن اللجنة المنظمة للبطولة فرغت من الإعداد للبطولة استثمارا للخبرات المتراكمة في مجالي التنظيم والإدارة بالتعاون مع مختلف الجهات.

ومن جانب آخر، تغادر البلاد صباح اليوم، إلى دولة الكويت الشقيقة، عن طريق مطار دبي الدولي، بعثة منتخبنا الوطني للمراحل العمرية استعدادا للمشاركة في بطولة الخليج 21 للجودو التي يستضيفها الاتحاد الكويتي للجودو بالتعاون مع اللجنة التنظيمية للجودو بمجلس التعاون لدول الخليج العربي والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 30 سبتمبر الحالي، ويترأس البعثة التي تضم 9 لاعبين، محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد.