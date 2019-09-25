عبدالله القاسمي: حريصون على دعم القطاعات الرياضية وتأهيل كوادرها

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

أكد سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، حرص إمارة الشارقة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم كافة القطاعات الرياضية وتأهيل كوادرها بأفضل المهارات والخبرات التي تجعل منهم أبطالاً في مجالاتهم الرياضية.

جاء ذلك خلال لقاء سموه، أمس، في مكتب سمو الحاكم وفد نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، الذي نال شهادة الايزو في الإدارة المتكاملة في إعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي وفقاً لأفضل القيم الأخلاقية والممارسات العالمية لرياضة الدفاع عن النفس، والتي منحته إياها شركة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد LRQA التخصصية بحضور ممثلي الشركة في الشرق الأوسط.

وأشاد سموه بجهود نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس منذ انطلاقه وتحقيق قفزة نوعية على مستوى برامجه وتأهيل لاعبيه، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات والتعاون مع مختلف الجهات لتوعية المجتمع برياضات الدفاع عن النفس وأهميتها واكتشاف المواهب الرياضية.

كما استمع سموه إلى شرح من باسم عبيد المدير الإقليمي لخدمات التدريب والتطوير في شركة لويدز ريجستر كوالتي أشورانس ليمتد LRQA التخصصية حول أبرز المواصفات التي تمنح من خلالها الشركة شهادة الأيزو، مثنياً على ما تتميز به مرافق نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس من مواصفات عالمية في السلامة والجودة.

وفي نهاية اللقاء تسلم سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي شهادة الايزو في الإدارة المتكاملة في إعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي وفقاً لأفضل القيم الأخلاقية والممارسات العالمية لرياضة الدفاع عن النفس الحاصل عليها نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.

حضر اللقاء الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي وعدد من السادة أعضاء مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس.