«أبوظبي للسيدات» يستضيف منتدى قيادات الرياضة والصحة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

استضاف نادي أبوظبي للسيدات، أمس، بمشاركة الاتحاد النسائي العام، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، «منتدى القيادات النسائية في الرياضة والصحة» في نسخته الثانية، وذلك في إطار السعي المتواصل إلى التميز والارتقاء بمستوى الرياضة النسائية، تلبية لتحقيق رؤية «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

جمع المنتدى بين القيادات الشغوفة من السيدات وصاحبات المراكز الإدارية وصانعات القرار في جميع مجالات الرياضة والتعليم والصحة، بحضور كل من الدكتورة مي الجابر، المدير الطبي في هيلث بوينت، عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، الدكتورة هايدي العسكري المدير التنفيذي بالإنابة للأولمبياد الخاص السعودي، مدير التخطيط والتطوير للهيئة العامة للرياضة في السعودية، الدكتورة عائشة إبراهيم الظاهري رئيس قسم التثقيف الصحي في مركز أبوظبي للصحة العامة التابع لإدارة الصحة، الدكتورة تيوه تشن سيم أول طبيبة رياضية في سنغافورة، مؤسسة لجنة النساء في الرياضة في سنغافورة، ومنال رستم مؤسس «سيرفنج حجاب» مدرب اللياقة البدنية ومدرب شخصي ومدرب نادي الجري «نايكي».

أُقيمت الفعالية بالشراكة مع أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية وبتنظيم من شركة «إنتراكت»، وشهدها ما يقارب 80 من الخبيرات والعاملات ضمن العديد من القطاعات المهنية ذات الصلة، بما فيهنّ عدد من الشخصيات الرياضية النسائية البارزة من دولة الإمارات والدول الأخرى.

من جانبها، أكدت الدكتورة مي الجابر، أن المشاركة للاطلاع على تجارب المرأة صانعة القرار والمساهمة في عملية التغيير، بالتعاون مع هيئة الصحة، حيث أصبح ارتباط الرياضة بالصحة أمراً وثيقاً، وهدفنا في الأكاديمية لا يقتصر فقط على تخريج مواهب رياضية وبطلات يحققن إنجازات بل أيضاً تشجيع سيدات مجتمعنا على اتباع أنماط وأساليب صحية في حياتهن العملية وذلك لأهمية دورها في المجتمع.