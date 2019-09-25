ويليت تاسع السباق إلى غولف دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم الإنجليزي داني ويليت، حامل لقب بطولة جولة موانئ دبي العالمية، إلى المركز التاسع في ترتيب «السباق إلى دبي»، ضمن للجولة الأوروبية للغولف، بعد تتويجه بلقب بطولة إنجلترا، وكسب ويليت 1165 نقطة، بعد فوزه بثاني ألقابه في سلسلة رولكس، ليتقدم 51 خطوة للأمام بانتقاله من المركز 60 إلى المركز التاسع برصيد إجمالي يبلغ 1795.1 نقطة، مما يضمن له المشاركة في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، التي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وفي الوقت نفسه، حصد الإسباني جون راهم المركز الثاني ليكسب 780 نقطة، ما جعله ينتقل من المركز الثالث إلى المركز الثاني في «السباق إلى دبي» بمجموع 3438.3 نقطة.