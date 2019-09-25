«نشبه» و«شاهين» يتألقان في المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استضافت تحفة ميادين الهجن العربية الأصيلة «ميدان المرموم»، صباح أمس، تحديات الحول والزمول لهجن أبناء القبائل ضمن سباقات المرموم، وبلغت مسافة السباق 5 كم، وأقيمت التحديات على مدار 16 شوطاً وحققت «نشبه» بشعار سعيد سلطان حمد سيف الشامسي الناموس في الشوط الرئيسي للحول المحليات، وأفلحت «معركة» في حصد المركز الأول بثاني الأشواط، والذي خصص للحول المهجنات، وتمكنت المطية المملوكة لأحمد سعيد منانه اجتبي وحسم «شاهين» صدارة الزمول المحليات في الشوط الثالث، ليهدي مالكه عبيد سالم مصبح غفلي الناموس وأنهى «طفران» السباق في زمن وقدره 8:04:3 دقائق ليمنح مالكه عبيد سالم عبيد الرايحي آل علي صدارة الزمول المهجنات في الشوط الرابع.