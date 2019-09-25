يانيس يشارك في «ألترا ماراثون» المرموم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن العداء اليوناني يانيس كورس عن مشاركته في منافسات النسخة الثانية من سباق «ألترا ماراثون المرموم» أطول سباق جري صحراوي في العالم، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع شركة فيت جروب الشرق الأوسط خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر المقبل في محمية المرموم الصحراوي، وتبلغ مسافته 300 كيلومتر بجوائز مالية تبلغ 100 ألف دولار أمريكي، ويعد يانيس كورس البالغ من العمر 63 عاماً أحد أهم العدائين في رياضة الألترا ماراثون العالمية، ويعتبر البطل اليوناني مصدر إلهام لرياضة الماراثون الأولمبية، نظراً لسجله الحافل بالإنجازات، فهو يحتفظ بالعديد من الألقاب والأرقام القياسية ، بما في ذلك سباق أسرع 100 ميل جري على الطريق، والجري لمسافة 1000 كيلومتر في المضمار وعلى الطريق، وسباق 1000 ميل على الطريق، كما سجل نقطة تحول جديدة في سباقات الجري بعد إنهائه سباق ألترا ماراثون أستراليا بطول 875 كيلومتراً من سيدني إلى ملبورن عام 1985 خلال خمسة أيام وخمس ساعات وسبع دقائق وست ثوانٍ، كما حطم ستة أرقام قياسية خلال مشاركته في سباق مدينة نيويورك الأمريكية بالجري لمدة ستة أيام عام 1984.

حارب يرحب

ورحب سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي بمشاركة العداء اليوناني يانيس في النسخة الثانية من هذا السباق العالمي وقال: «نرحب بالعداء التاريخي يانيس كورس الذي يعد أسطورة في سباقات الجري وفي الرياضة بشكل عام لما حققه من إنجازات خلال مسيرته الرياضية، وحضوره في سباق ألترا ماراثون المرموم 2019 يمثل إلهاماً لكل العدائين المشاركين، وفي مقدمتهم رشيد المرابطي وماجدلينا بولت، اللذان أكدا مشاركتهما هذا العام للدفاع عن اللقب».

أفضل التقنيات

وأضاف حارب: «سيتم في النسخة الثانية من هذا الحدث التاريخي استخدام أفضل التقنيات الحديثة في التصوير من خلال الطائرات بدون طيار والكاميرات المتحركة لتقديم صورة شاملة عن جمال المنطقة وقوة السباق، وكانت النسخة الأولى من السباق قد شهدت نجاحاً كبيراً بمشاركة نخبة عدائي الألترا ماراثون في العالم من 48 دولة، وبثت فعالياته القنوات من جميع أنحاء العالم، ومن أبرزها قناة «سي إن إن» الدولية التي أنتجت تقريراً مطولاً عن الحدث وعن محمية المرموم الصحراوية لمدة ساعة كاملة وبثته عبر قنواتها إلى مختلف دول العالم».