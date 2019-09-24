سيف بن فطيس ينتزع فضية آسيا لرماية "الاسكيت"

المصدر: كازاخستان – البيان الرياضي

انتزع الرامي سيف بن فطيس الميدالية الفضية لبطولة آسيا لرماية الأطباق من الأبراج "الاسكيت"، المقامة حاليا بكازاخستان، بعدما احتل المركز الثاني في جدول الترتيب بـ 175 طبقا.

كما عزز بن فطيس تألقه بحصوله على الميدالية الفضية في بطولة الجائزة الكبرى التي أقيمت بالتزامن مع البطولة الرئيسية.

وكانت منافسات بطولة آسيا لرماية الأطباق انطلقت بمدينة ألماتي الكازاخستانية بمشاركة أكثر من 400 رام ورامية من 26 دولة، وتعدّ "بروفة" لبطولة آسيا المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ومثّل منتخبنا الوطني للرماية كل من سيف بن فطيس ومحمد حسن الذي لم يحالفه الحظ في الجولتين الثانية والخامسة.