5 مواجهات في الجولة الرابعة من دوري أقوياء اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

تقام اليوم خمس مباريات قوية ضمن الجولة الرابعة من دوري أقوياء اليد، تحدد نتائجها صدارة البطولة، والتي يتنازع عليها ثلاثة فرق منذ انطلاقة المنافسات، جمعت 9 نقاط كاملة، وهي شباب الأهلي والوصل والشارقة حامل اللقب، حيث يستقبل شباب الأهلي ضيفه الجزيرة وتمثل هذه المباراة الاختبار الحقيقي لفرسان دبي، خاصة وأن الجزيرة يبحث عن تعويض خسارتهم السابقة أمام النصر 33/‏25، والعودة لسكة الانتصارات، وأما الشارقة البطل يدخل اختباراً سهلاً أمام فريق الوحدة في ظل الفروقات الفنية والخبراتية وخسائر العنابي في مبارياته الثلاث السابقة، فيما يستضيف الوصل فريق الظفرة.