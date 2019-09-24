مكتوم الشرقي يتوج أبطال رماية «السكتون» بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

توج الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة الرياضي، الفائزين بألقاب منافسات بطولة رماية البندقية السكتون 0.22 ملم في نسختها الأولى والتي نظمها نادي الفجيرة للرماية والفروسية، وشارك فيها 177 متسابقاً ومتسابقة، من مختلف الجنسيات ، توزعوا على أربع فئات 116 متسابقاً من فئة الرجال و23 متسابقة من النساء و23 متسابقاً من الفتيان و15 متسابقة من فئة الفتيات، وأسفرت نتائجها عن فوز فاطمة هلال الكعبي بالمركز الأول عن فئة النساء، وروضة الدرعي من فئة الفتيات، فيما حصل محمد بن سعيد الوهيبي من عمان على المركز الأول من فئة الرجال، بينما نال الإماراتي أحمد الدرعي المركز الأول عن فئة الفتيان، كما قام الشيخ مكتوم الشرقي بتكريم الداعمين والمؤسسات الشريكة التي أسهمت في تنظيم البطولة.