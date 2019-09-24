استقبال حافل لأبطال «بارالمبية غرب آسيا»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

استقبال حافل ودافئ، كان في انتظار بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم، لدى عودتها أول من أمس للبلاد، محملة بـ59 ميدالية ملونة، حصدتها في مشاركتها الناجحة بدورة الألعاب البارالمبية لمنطقة غرب آسيا، التي استضافتها العاصمة الأردنية عمان، والتي احتل فيها المنتخب الوطني المركز الثالث في لائحة الترتيب العام للدول المشاركة، وأعرب ذيبان سالم المهيري الأمين العام لاتحاد رياضة أصحاب الهمم، مدير البعثة عن شكره لأولياء الأمور الذين حرصوا على التواجد في مطار دبي لاستقبال أبنائهم الأبطال، مثمناً الإنجاز الذي تحقق من خلال المشاركة الكبيرة للمنتخب في النسخة الثانية من الدورة.