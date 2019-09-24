إشراف دولي وإماراتي لتأهيل السائقين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم أكاديمية السائقين الشباب لدول مجلس التعاون الخليجي، دورة صقل جديدة بسلطنة عُمان، للسائقين الشباب بدول مجلس التعاون بين 26 و28 سبتمبر الجاري، تحت إشراف الاتحاد الدولي، ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، بمشاركة 15 سائقاً ناشئاً وشاباً ضمن سلسلة برامجها التوعوية وصقل قدرات قطاع عريض من شباب السائقين الواعدين، ونظمت الأكاديمية سابقاً عدداً من الدورات المماثلة في كل من الإمارات والبحرين بدعم من محمد بن سليم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، الذي قاد المشروع وتبناه منذ بدايته عام 2017.