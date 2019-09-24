سعيد وجمعة آل مكتوم يمثلان رماية الإمارات في المونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن الاتحاد الدولي للرماية، قائمة أسماء الرماة من الجنسين، المشاركين في نهائيات كأس العالم التي تقام من 9 - 14 أكتوبر المقبل على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، وتضمنت قائمة الرماة المتنافسين في المونديال الذي يطلق عليه «بطولة النخبة»، كلاً من: الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والذي يمثلنا في مسابقة رماية الأطباق من الأبراج «الاسكيت»، والشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، في مسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب»، وأما القائمة الدولية، تضم 72 رامياً ورامية يمثلون 24 دولة، ويشارك 18 متسابقاً في كل من المسابقات الأربع «التراب» رجال وسيدات و«الاسكيت» رجال وسيدات، كما تم استحداث كأس الرئيس، لمسابقتي الزوجي المختلط في «التراب والاسكيت».

تشكيل اللجنة المنظمة

وأعلن اتحاد الإمارات للرماية والقوس والسهم، تشكيل اللجنة المنظمة العليا للبطولة العالمية في العين، برئاسة عبد الله الكمالي، وتضم كلاً من بطرس كريستيان المندوب الفني من الاتحاد الدولي، وسيف راشد هاشل الزحمي رئيس لجنة المسابقات، وسعيد بن محمد بن أحمد القاسمي رئيس لجنة التسويق والاستثمار، وحسن رفعت للجنة الإعلامية، وهند إبراهيم الحوسني رئيسة اللجنة المالية، ود. محمد محمود عامر المنسق العام للبطولة، وريا بوعيد كفوري المدير الإداري، وسيف عبد القادر النعيمي رئيس لجنة العلاقات العامة، ولؤي النعيم للجنة الإدارية، والمطر البلوشي للجنة الأمنية، ود. أحمد الهاشمي لجنة مكافحة المنشطات، وسيف المهيري مدير لجنة الانتقالات، وعبد الله الهاشمي مدير لجنة الجوائز والمراسم، وأحمد السويدي مدير لجنة تسليم واستلام الأسلحة، وناجيش اناند مدير الميادين، وممثل عن شرطة أبوظبي وآخر عن شرطة دبي.

72 رامياً ورامية

وكما هو معروف فإن الـ72 رامياً ورامية المشاركين، هم الأبرز والأفضل على مستوى العالم، وفق النتائج التي حققوها هذا العام، حيث يقوم الاتحاد الدولي، وفق معايير رقمية، لتحديد الأفضلية بينهم، ولتحديد هوية بطل أبطال العالم في كل مسابقة من المسابقات الأربع للجنسين، حيث من المقرر أن يتنافس 18 متسابقاً من الرجال في بطولة رماية «الاسكيت»، وفي مقدمتهم الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والذي سبق له الفوز على نفس الميادين بالميدالية الذهبية عام 2011، .

وأما في منافسات رماية «التراب» يتقدم المشاركين، الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، إضافة إلى الإسباني البرتو، والاسترالي جيمس واليت، والكرواتي جوسيب جلاسنوفيك، والقبرصي اندريس ماكري.