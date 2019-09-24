الهاشمي: أبوظبي موطن الجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، على أهمية استضافة بطولة بحجم بطولة العالم للجوجيتسو في العاصمة أبوظبي، إذ إنها تشكل تأكيدا على موقع الإمارة كموطن لهذه الرياضة المتميزة، جاء ذلك عقب حضوره جانبا من ورشة العمل الفنية للمنتخب الوطني التي نظّمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أمس، بهدف الإعلان عن خطط الإعداد للمشاركات القادمة، وذلك تزامناً مع قرب انطلاق «بطولة العالم للجوجيتسو» التي ستستضيفها العاصمة أبوظبي من 16 ولغاية 24 نوفمبر، وكان نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو قد واصلوا تألقهم في تسجيل انتصاراتٍ مشرّفة خلال المشاركة في عدة بطولاتٍ عالمية، كان آخرها «كأس العالم للجوجيتسو لفئة لأشبال» وبطولة «البلقان المفتوحة للناشئين»، اللتين أقيمتا في العاصمة الرومانية بوخارست. وحصد أبطال المنتخب الوطني خلال البطولتين 22 ميدالية، منها 12 ميدالية ذهبية و7 فضيات و3 برونزيات.

افتتح فهد علي الشامسي، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، ورشة العمل بتوجيه كلماتٍ التشجيع للرياضيين، مشدداً على ضرورة خوضهم لتدريبات جادّة أكثر من أي وقتٍ مضى من أجل تعزيز فُرص فوزهم في المنافسات العالمية.

متابعة

وقال الشامسي: نجح أبطال منتخبنا الوطني للجوجيتسو في حصد العديد من الميداليات، ليرفعوا بذلك علم الإمارات عالياً في المحافل والبطولات العالمية.

ويستعد الجمهور هذا العام لمتابعة منافسات المونديال التي ستستضيفها العاصمة أبوظبي، والتي ستتيح أمام أبطالنا فرصة مثالية لاستعراض أدائهم المتميز أثناء تنافسهم ضد أقوى وأفضل مواهب الجوجيتسو العالمية.

وبفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وجهود فريق العمل لدى الاتحاد، نثق أن أبطالنا ورياضيينا سيكونون على قدر المسؤولية، وسيسعون جاهدين لرفع علم الإمارات عالياً دائماً، ولكن هذه المرة على أرض وطننا الغالي.

ويضم مُنتخبنا مجموعة متنوعة من الرياضيين الموهوبين والمتحمّسين لتحقيق الفوز كي يصبحوا مصدر فخرٍ واعتزاز لبلدهم، ونحن على يقين بأنهم سيقدمون أداءً مشرفاً خلال بطولة العالم المُقبلة.

جهود

من جانبه، أشاد مبارك صالح المنهالي، مدير الإدارة الفنية في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق العمل لدى الاتحاد من أجل إعدادهم بالمستوى المناسب لحصد الانتصارات في البطولات الدولية، ولا سيما في هذه البطولة.

وأضاف: يحظى رياضيونا بدعمٍ كامل من قيادتنا الرشيدة، كما يبذل فريق العمل لدى الاتحاد قصارى جهده لتزويد هؤلاء الأبطال بالمهارات والتدريبات التي تؤهلهم لخوض المنافسات في أقوى البطولات الدولية.

ونحن واثقون من تميز مواهبنا الرياضية الفذّة التي ستنجح في حصد الميداليات الذهبية ومنافسة أقوى اللاعبين في العالم. كما سيقوم اتحاد الإمارات للجوجيتسو اعتباراً من اليوم بتنظيم معسكرات تدريبية للرياضيين الذين سيتلقون الدعم والتوجيه من أفضل المدربين في العالم، لمساعدتهم على تعزيز مهاراتهم وقدراتهم في رياضة الجوجيتسو، وضمان جاهزيتهم الكاملة للمشاركة في البطولة بأبوظبي.

ولأن هذه البطولة ستتزامن مع الارتباط بالعام الدراسي، سنقوم بتنظيم معسكرٍ تدريبي مُغلق بدوام كامل داخل الدولة، مما سيوفر مكاناً مثالياً يضمن للاعبين بلوغ مستويات أدائهم المثالية.