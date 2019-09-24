«معراظ» و«الفارس» يتألقان في سباقات المرموم للهجن

المصدر: دبي-البيان الرياضي

شهد ميدان المرموم أمس تحديات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل، ضمن سباقات المرموم، وأقيم السباق على مدار 16 شوطاً، لمسافة 5 كيلومترات، وتمكنت «معراظ» المملوكة لسيف أحمد محمد القبيسي، من حسم صدارة الثنايا البكار المحليات، بوصولها إلى خط النهاية في توقيت قدره 7:49:7 دقائق، وأنهت «ريفال» مسافة السباق في زمن قدره 7:45:3 دقائق، لتهدي مالكها أحمد سعيد منانه اجتبي، المركز الأول في ثاني الأشواط للثنايا البكار المهجنات.

وكسب «الفارس» المملوك لحمد طرشوم صالح العامري، صراع الثنايا الجعدان المحليات في الشوط الثالث، بعد أن حسم الصدارة في زمن 7:54:1 دقائق، واستحق «مروع» بشعار غالب حميد راشد الوحشي، الحصول على أفضل توقيت في جميع الأشواط، بعد تصدره الشوط الرابع للثنايا الجعدان المحليات.