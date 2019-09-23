محمد بن زايد يستقبل أبطال منتخب الجوجيتسو

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ..أبطال منتخب الجوجيتسو المتوجين بميداليات بطولتي العالم للأشبال والبلقان المفتوحة للناشئين في العاصمة الرومانية بوخارست من خلال حصدهم 22 ميدالية ملونة.

وهنأ سموه ــ خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البحر ـــ الأبطال الذين حققوا نتائج مشرفة في البطولتين الدوليتين .. وتمنى لهم مزيدا من الألقاب المستقبلية والمحافظة على المستوى الرفيع الذي يقدمونه في المحافل الإقليمية والدولية واستمرار تألقهم ورفع اسم علم الإمارات عاليا.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لجميع المؤسسات الداعمة والراعية لرياضة الجوجيتسو في دولة الإمارات في إعداد المنتخب وتحقيق الريادة العالمية على صعيد هذه الرياضة.

من جانبهم أعرب اللاعبون عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مؤكدين أن هذه النتائج تحققت بفضل من الله عز وجل ثم بدعم ورعاية قيادة الدولة الحكيمة لرياضة الجوجيتسو..وعاهدوا سموه على الاستمرار في حصد الألقاب والانجازات.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

يذكر أن أبطال الإمارات نالوا 13 ميدالية ملونة في بطولة البلقان للناشئين تحت 18 سنة، توزعت على 7 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتين..وذلك في إنجاز وضع منتخب الإمارات في مقدمة ترتيب الدول المشاركة في الحدث.. حيث أحرز الميداليات الذهبية كل من زايد سالم علي وسعيد السويدي وعبدالرحمن حيدره، وخالد الشحي وخالد العولقي وهزاع القبيسي وسالم الظاهري فيما فاز بالميداليات الفضية كل من سعيد السويدي وسعيد الشحي وسلطان الحوسني وحمد القبيسي..أما البرونزيتان فقد فاز بهما كل من نايف المنصوري وجاسم الزعابي.