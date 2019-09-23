شاهد.. أسرع حركة "إبون" في تاريخ الجودو

المصدر: البيان الإلكتروني

انتهت المقابلة التي جمعت بين شرف الدين بولتابوف وريجاكي ناي في رياضة الجودو ما إن بدات وارتبط كل شيء فيها بالعدد إثنان ستدخل التاريخ من بابه الواسع.

فقد برمجت في اليوم الثاني للجائزة الكبرى لطشقند، وكانت ضمن الجولة الثانية في فئة أقل من 81 كيلوغراما وجمعت بين رجلين، وانتهت في ثانيتين فقط.

فقد نفذ بولتابوف حركة تاي أو توشي مذهلة أسقطت خصمه ناي على الفور، وأذهلت الجمهور وحتى المنظمين بعد تجميده لساعة التوقيت عند الثانية الثانية (2).

ووفقا للأرقام، فإن هذه تعد أسرع حركة إبون ينتهي بها نزال في تاريخ الجودو، وفق "يورونيوز".

ولم تتوقف سلسلة انتصارات بولتابوف عند هذا الحد، ففي المباراة النهائية، قابل مواطنه كمال الدين راسولوف ليتغلب عليه ويفوز بأول ميدالية ذهبية له في بطولة العالم للجودو.

وتسلم بولتابوف الميدالية من قبل رئيس اتحاد الجودو الأوزبكي عزيز جون كاميلوف.

وصرح بولتابوف عقب تتويجه: "أردت أن أفوز بجائزة طشقند الكبرى بشدة، عندما فزت في النزال الأول بحركة إيبون في ثانيتين، شعرت أنني سأفوز بميدالية".