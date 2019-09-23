1.42 مليون درهم جوائز ماراثون أدنوك أبوظبي

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

كشف مجلس أبوظبي الرياضي وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» عن مسار النسخة الثانية لماراثون أدنوك أبوظبي الذي يقام يوم 6 ديسمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام التسامح واليوم الوطني الثامن والأربعين.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز ماراثون أدنوك أبوظبي وهي الأكبر في العالم، أكثر من 388 ألف دولار (1.42 مليون درهم)، وسيحصد بطل فئة الرجال والسيدات 100 ألف دولار لكل منهما. وقال عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن اللجنة المنظمة تسعى لمضاعفة أعداد المشاركين في النسخة الثانية من الماراثون، مشيراً إلى أن عدد المشاركين في الماراثون في نسخته الأولى بلغ 10,342 متسابقاً ومتسابقة، ما يعكس قيمة الحدث ومدى التفاعل المجتمعي في سباقات الحدث.

وكشفت اللجنة المنظمة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أمس بمقر أدنوك بأبوظبي عن مسار السباق ومسافته التي تبلغ 42.2 كم، بالإضافة إلى إقامة سباقات مجتمعية مصاحبة لمسافات 10 و5 و2.5 كلم بهدف تشجيع فئات المجتمع على المشاركة، فضلاً عن مشاركة نخبة من العدائين العالميين، أبرزهم عن فئة الرجال العدّاء الكيني ماريوس كيبسيريم بطل العام الماضي. ومواطنه إيفانز نشيبت، الذي حاز فضية 2017 من ماراثون فالينسيا، إلى جانب العدّاء الإثيوبي فييسا ليليزا جيميتشو، الحائز ميدالية أولمبية فضية ريو 2016.

حضر المؤتمر عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، وعمر صوينع السويدي مدير دائرة المكتب التنفيذي في «أدنوك»، وأندريا ترابويو المدير الفني لماراثون أدنوك أبوظبي، والعداء الكيني ماريوس كيبسرم بطل النسخة الأولى للماراثون.