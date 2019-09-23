59 ميدالية حصاد أصحاب الهمم في «بارالمبية غرب آسيا» بالأردن

المصدر: عمان ــ البيان الرياضي

اختتم أبطال الإمارات، أصحاب الهمم، مشاركتهم في النسخة الثانية لدورة الألعاب البارالمبية لدول غرب آسيا، التي اختتمت أول من أمس، في العاصمة الأردنية عمّان، بحصد 59 ميدالية ملونة، تمثلت في 16 ذهبية، و21 فضية، و22 برونزية، بعد أسبوع حافل من المنافسات، شارك فيها أكثر من 600 لاعب ولاعبة من 12 دولة، تمثل كل دول المنطقة، وخاض من خلالها لاعبونا 6 ألعاب، هي: ألعاب القوى، رافعات القوة، تنس الطاولة، البوتشيا، سلة الكراسي المتحركة، كرة الهدف، وبهذا الرصيد الوافر، حل منتخبنا الوطني في المركز الثالث ضمن لائحة الترتيب العام، واستحوذ منتخب ألعاب القوى على نصيب الأسد من الميداليات التي توج بها أبطالنا، حيث جمعت «أم الألعاب» 46 ميدالية ملونة، بينما كان نصيب رفعات القوة 6 ميداليات ملونة، ونجح منتخب البوتشيا في تحقيق 5 ميداليات، وحصل كل من منتخبي سلة الكراسي المتحركة وتنس الطاولة، على ميدالية واحدة، فيما لم يحالف الحظ منتخب كرة الهدف للخروج بميدالية، لصعوبة التنافس في الألعاب الجماعية.

برونزية السلة

وفي اليوم الأخير للمنافسات، حقق منتخبنا لكرة السلة على الكراسي المتحركة، الميدالية البرونزية، بعد تغلبه على المنتخب العماني بنتيجة 57-55، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحرص أحمد علي محمد البلوشي سفير الدولة لدى المملكة الأردنية، على حضور مواجهة منتخبنا، من أجل رفع الروح المعنوية لدى اللاعبين، كما حضرها عبد الرزاق بني رشيد رئيس اتحاد غرب آسيا البارالمبي.