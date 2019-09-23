38 دولة في بطولة التسامح للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن اتحاد الجوجيتسو، عن اكتمال الاستعدادات، لإطلاق فعاليات بطولة التسامح للجوجيتسو، والتي ينظمها الاتحاد في دار الزين، مدينة العين، وتحديداً في صالة جامعة الإمارات، احتفاءً بمبادرة عام التسامح، وستشهد البطولة مشاركة واسعة من الرياضيين، ممن هم دون الـ 18 عاماً، يمثلون 38 دولة و88 نادياً، بهدف دعم الجيل الجديد من المواهب الرياضية الشابة، وتنطلق منافسات البطولة يوم الخميس المقبل وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وتتاح فرصة المشاركة فيها أمام الأشبال والناشئين من كِلا الجنسين، تتراوح أعمارهم بين 4-17 عاماً، يدخلون نزالات في 9 فئات للأوزان، وكانت اللجنة المنظمة للبطولة، أعلنت إغلاق باب التسجيل للمشاركة، وذلك لاكتمال العدد المطلوب قبل الموعد المحدد، نظراً للإقبال الكبير للراغبين في النزال على بساط التسامح وترك بصمة في هذه البطولة المميزة، التي تحمل اسم قيمة نبيلة يحرص عليها جميع أطياف المجتمع الإماراتي، وانطلاقاً من كونها بطولة متفردة تحمل اسم قيمة إنسانية، سيجمع بساطها نزالات تذوب معها الفوارق الجسدية والحواجز اللغوية بين المتنافسين، ويتجلى من خلالها تقدير الاختلاف الثقافي والتنوع في أشكال التعبير، مع الاحترام الكامل للخصوم وهو ما ينسجم تماماً مع قيم عام التسامح في دولة الإمارات.

رؤية

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو: تنسجم بطولة التسامح مع حرص الاتحاد على العمل، وفق رؤية وتوجيهات القيادة الحكيمة في ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة في المجتمع فكراً وممارسة، وتسهم هذه البطولة، في تقديم نماذج راقية للقيم الإنسانية والمفاهيم الأخلاقية التي تعزز معاني الصبر والاحترام وتقبل الآخر، وأضاف: تشكل البطولة إضافة مهمة لموسم الجوجيتسو في دولة الإمارات كونها توفر فرصة رائعة لتطوير مهارات الرياضيين الشباب في الدولة.

كما تتيح لهم فرصة المشاركة في منافسات البطولة وصقل مهاراتهم والتعلم من زملائهم المتواجدين ممن هم أكثر خبرة، ويفخر اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالإقبال الكبير على هذه البطولة، ومعها أغلق باب التسجيل للاكتفاء بحجم المشاركة المطلوب، ونحن على يقين بأن المنافسات ستكشف النقاب عن مستويات رفيعة ومواهب متميزة، ومن هنا تأتي أهمية مثل هذه البطولات.

قيم

وتابع الظاهري: ستسهم البطولة على مدار أيامها الثلاثة بالارتقاء بمعدل وعي الأجيال الصاعدة حول القيم الأساسية للرياضة والمتمثلة بالولاء، والعدالة،، والنزاهة، والتواضع، والثقة بالنفس، والاحترام على مستوى الأفراد والمجتمع عموماً، كما تهدف هذه البطولة، إلى أهمية تعلم الجيل الصاعد قيم التسامح، وتعزز حضور الإمارات، كدولة ترعى بيئة مسالمة تمتاز بالانفتاح والاحترام وترسيخ قيم التعايش.

ولا شك أن القيم الأساسية لرياضة الجوجيتسو ترتبط بشكل وثيق مع المنهجية التي تتبعها القيادة، ودعوتها للجميع لاتخاذ التسامح منهجاً في جميع جوانب حياتهم وأعمالهم وأنشطتهم.

نتائج

استحوذ منتخب الإمارات للأشبال والناشئين على اهتمام عالمي واسع، خلال بطولة كأس العالم ودول البلقان للناشئين، والتي أقيمت في العاصمة الرومانية بوخارست، أخيراً، واحتل فيها ناشئونا تحت 18 عاماً، صدارة الترتيب برصيد 13 ميدالية (7 ذهبيات - 4 فضيات - برونزيتان)، في حين حصل منتخب الأشبال تحت 16 عاماً، على 9 ميداليات (5 ذهبيات - 3 فضيات - برونزية).